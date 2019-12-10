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Зеленский присвоил звание "мать-героиня" почти 850 украинкам
10.12.2019 22:04
Владимир Зеленский присвоил звание "мать-героиня" 847 украинским женщинам
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
украина
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