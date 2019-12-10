|Дональд і Меланія Трамп запалили вогні на різдвяній ялинці Білого дому
|10.12.2019 22:06
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Перша леді, яка з'явилася на публіці в пальто традиційних різдвяних кольорів, виглядала щасливою, і зазначила, що рада бачити всіх в святковому настрої. Головні ролі подружжя між собою поділило: Дональд Трамп виголосив урочисту промову, а Меланія натиснула на спеціальну кнопку, після чого на ялинці засяяли вогні.
"Ще одна кумедна святкова традиція", - поділилася емоціями в своєму Instagram Меланія, яку шанувальники назвали "королевою Різдва".
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