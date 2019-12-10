До католицького Різдва залишилося зовсім небагато часу. Готуються до свята і в Білому домі - днями 49-річна перша леді США Меланія Трамп показала, як прикрасила президентську резиденцію. А тепер вона разом зі своїм 73-річним чоловіком Дональдом Трампом взяла судьба в щорічній урочистій церемонії включення вогнів на різдвяній ялинці біля Білого дому.



Перша леді, яка з'явилася на публіці в пальто традиційних різдвяних кольорів, виглядала щасливою, і зазначила, що рада бачити всіх в святковому настрої. Головні ролі подружжя між собою поділило: Дональд Трамп виголосив урочисту промову, а Меланія натиснула на спеціальну кнопку, після чого на ялинці засяяли вогні.



"Ще одна кумедна святкова традиція", - поділилася емоціями в своєму Instagram Меланія, яку шанувальники назвали "королевою Різдва".













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