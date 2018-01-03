Четырехлетние Лиза и Гарри, дети семейной пары певицы Аллы
Пугачевой и Максима Галкина, провели время с Никитой Пресняковым,
приходящимся им племянником. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Лиза и Гарри поиграли с Никитой Пресняковым Фото:
maxgalkinru / Instagram Видео муж Пугачевой, шоумен Максим
Галкин опубликовал в Instagram."Хорошо проводили, весело
встретили, дай бог, отлично проведем!" – написал он и отметил
пост хэштегом "Новый год".Вместе с Пресняковым дети "отбили ритм"
на чемоданах.
Хорошо проводили, весёло встретили, дай Бог, отлично проведём!
#новыйгод #2018 #семья #дети
Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Янв 1, 2018
at 4:13 PST
Галкин и Пугачева живут в браке с 23 декабря 2011 года.Лиза и
Гарри – двойняшки. 18 сентября 2017 года им исполнилось четыре
года. Детей паре родила суррогатная мать.
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