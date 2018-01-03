В Днепре в ходе конфликта мужчина бросил под ноги оппоненту гранату

В Днепре в результате конфликта между двумя мужчинами во дворе многоэтажного дома, одни из них бросил гранату под ноги другому, пострадавший доставлен в больницу с осколочными ранениями ног.

Как сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области, в ночь на среду во дворе многоэтажки на бул.Славы между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них бросил под ноги другому гранату. В результате инцидента тот получил осколочные ранения обеих голеней.

Пострадавший участник конфликта был доставлен в больницу.

По данному факту возбуждены два уголовных производства по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас следователи опрашивают всех очевидцев происшествия, проводятся соответствующие экспертизы.

Подозреваемый в хулиганстве и незаконном хранении боеприпаса задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.