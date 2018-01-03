Мининформполитики обновило перечень запрещенных в Украине веб-ресурсов. Список сайтов уже подготовлен и частично был разослан СБУ некоторым региональным провайдерам.

Как рассказали UBR.ua сами участники интернет-рынка, в основном это сайты с пропагандой соседа агрессора, а также так называемых ДНР и ЛНР.

«Пока не будет выборов, сайты будут блокироваться только одного вышеприведенного типа. Думаю, запреты будут вносить по чуть-чуть. Все будет также, как и в РФ, постепенно, чтоб не вызвать бунт. Рано или поздно начнется блокировка сайтов неугодных политиков. Может, не действующей властью, но рано или поздно такое будет. Так как это сладкий инструмент управления сознанием», — отметил в беседе с UBR.ua руководитель «Паутина.Net» Александр Арутюнян.

А вот запрещать VPN-сервисы (как это сделали в России), с помощью которых можно посещать запрещенные ресурсы, пока не будут, уверен знаток. Запрет браузеров и более сложные вещи пока не по зубам нашим органам.

Провайдеров, скорее только, обяжут покупать дорогие системы анализа трафика DPI.

Кстати, провайдеры закрыли как могли сайты из еще из первого списка властей, но до сих пор мешает коллизия в законодательстве. Запрещая сайты, провайдер нарушает закон о телекоммуникации, а если не запрещает — нарушает приказ Президента.

«Провайдеры могут быстро утвердить запреты только без анализа трафика — так сейчас блокируют. Но если понадобится установка и покупка DPI систем, то быстро это не будет. Многие провайдеры не смогут выдержать финансово этой нагрузки и могут прекратить свое существование. Интернет может подорожать более чем на 100%, если операторов обяжут использовать DPI. В целом, мы не ждем хороших новостей. 2018 будет для отрасли большим испытанием», — резюмировал Арутюнян.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира