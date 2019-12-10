Вдохновитель флешмоба с обливанием ледяной водой умер на 35 году жизни - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
Вдохновитель флешмоба с обливанием ледяной водой умер на 35 году жизни
10.12.2019 22:58
Питер Фрейтс скончался от бокового амиотрофического склероза в возрасте 34 лет
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
склероза
возрасте
лет
амиотрофического
бокового
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->