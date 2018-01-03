Все, кто стоял у власти, должны ответить за свои поступки, так как последующие чиновники будут чувствовать себя безнаказанными.

Чиновники, которые пришли к власти на крови, должны ответить за свои деяния. Об этом заявила народный депутат Надежда Савченко в эфире программы «Субъективные итоги дня» на телеканале NewsOne, информирует еizvestia.com.

«Исторически, конечно же, правда определится, но будут ли отвечать те, кто виноват в этом, сложно сказать. Посмотрим как будет развиваться путь Украины. Если революция возьмет реванш, то те, кто пришел во власть на крови, заплатят своей кровью. Я надеюсь, что так и будет, потому что это справедливо», — сказала она.

Савченко также добавила, что пока в Украине не будет справедливости, то и не стоит ждать развития. По ее мнению, все, кто стоял у власти, должны ответить за свои поступки, так как последующие чиновники будут чувствовать себя безнаказанными.

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