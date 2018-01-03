2017 год запомнился не только серьезными политическими событиями, как, например, предоставление Украине безвизового режима, освобождение крымских узников – заместителей главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза или лишение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили гражданства, но и нелепыми ситуациями, которые попали в объектив камер. "ГОРДОН" составил подборку самых популярных видео с украинскими политиками, оказавшимися в смешных или неоднозначных ситуациях. | 5 декабря экс-президент Грузии Михаил Саакашвили скрывался от украинских силовиков на крыше дома Фото: УНИАН Елена ПОСКАННАЯ 590 630 просмотров Словесная перепалка между лидерами Радикальной партии Олегом Ляшко и "Батьківщини" Юлией Тимошенко возникла 17 октября во время согласительного совета Верховной Рады. Ляшко потребовал от коллеги вернуть $200 млн, которые та "вывела" из страны. Указывая в сторону Тимошенко, политик заявил: "Когда вы говорите о коррупции, скажите своему партнеру Онищенко (нардеп Александр Онищенко. – ), пускай вернется в Украину и предстанет перед судом за 3 млрд, украденные на нефтегазовых скважинах, и финансирование министра экологии, назначенного вашей фракцией".В ответ Тимошенко назвала оппонента "бобиком" и "чихуа-хуа". "Если Порошенко хочет меня и мое имя политически унижать, пускай выходит самостоятельно против меня борется, а не через своих чихуа-хуа, понимаете? Нужно просто абсолютно четко президентам бороться своими руками, а не бобиков, которые тявкают по его указанию", – заявила Тимошенко.МУЛЬТИМЕДИА Видео: editor GORDON / YouTube 498 450 просмотров Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в 2017 году утратил украинское гражданство. Президент Петр Порошенко принял такое решение, когда его соперник был в США. Власти обвинили Саакашвили, что в заявлении на получение гражданства тот указал недостоверные сведения – не сообщил, что против него открыты уголовные дела в Грузии.5 декабря утром в киевскую квартиру Михаила Саакашвили пришли с обыском сотрудники спецслужб. В доме у политика Генеральная прокуратура проводила следственные действия. Сам Саакашвили после того, как были взломаны двери квартиры, выбрался на крышу здания и оттуда общался с людьми, которые собрались у подъезда. Чтобы увести политика с крыши, восемь силовиков оцепили его плотным кольцом. На событие с юмором отреагировали пользователи соцсетей. Они активно делились комментариями, коубами и фотожабами, в том числе с хештегом #СаакашвилиНаКрыше.Позднее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что окружение Саакашвили получило из России около $500 тыс. на финансирование митингов для свержения украинской власти. Политика задержали со второй попытки вечером 8 декабря. Прокуратура требовала для Саакашвили домашний арест с ношением электронного браслета, но Печерский райсуд Киева отпустил его на свободу.МУЛЬТИМЕДИА Видео: NewsOne / YouTube 250 000 просмотров 21 октября народный депутат Надежда Савченко повеселилась на вечеринке по случаю 50-летнего юбилея журналиста и телеведущего Дмитрия Гордона. Руководитель PR-агентства YULA Юлия Яцечко опубликовала в Facebook видео с танцем нардепа под песню Верки Сердючки "Дольче Габбана". "Надежда Савченко на кураже", – написала Яцечко.В эфире канале "112 Украина" Савченко прокомментировала появление видео и призналась, что очень любит плясать. "Я когда-то это любила и теперь люблю. Несмотря на то, что в стране война, людям это не мешает жениться, праздновать дни рождения и продлевать жизнь. Во время каждой войны "полмира плачет, полмира скачет " – есть такая поговорка", – сказала Савченко.МУЛЬТИМЕДИА Видео: Юла Юла / Facebook 75 010 просмотров Нардеп от Оппозиционного блока Михаил Добкин в авторской программе журналиста, основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона на канале "112 Украина" рассказал о своих религиозных взглядах и сообщил, что носит крестик. На вопрос, каким образом он, будучи евреем, оказался в православной церкви, политик сказал: "Во-первых, я еврей наполовину. У меня отец еврей, а мама имеет много крови: и русской, и украинской, осетинской. Это во-первых. Во-вторых, я не обрезанный, могу показать".МУЛЬТИМЕДИА Видео: editor GORDON / YouTube 17 438 просмотров В феврале прошлого года руководитель фракции Радикальной партии Олег Ляшко провел для своих подписчиков в Facebook экскурсию по Верховной Раде. В конце трансляции в полупустом сессионном зале он рассказал анекдот о нардепах: "Они своим ху...м управлять не могут, а государством хотят управлять".МУЛЬТИМЕДИА Видео: editor GORDON / YouTube видео Видео: editor GORDON / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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