Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова планирует обратиться к руководству компетентных органов Украины с просьбой об освобождении моряков судна "Норд", отметили в пресс-службе российского омбудсмена. Москалькова встретилась с моряками судна "Норд" 26 июня Фото: ombudsmanrf.org "Москалькова поражена парадоксальностью ситуации, когда люди, которые доказано не имеют гражданства Украины, действительно находятся в заложниках: их не выпускают к родным и близким, семьи испытывают душевные страдания без родных", – заявили в пресс-службе.По результатам встречи Москалькова планирует обратиться к руководству компетентных органов Украины с просьбой об освобождении моряков.25 марта украинские пограничники задержали рыболовецкое судно "Норд" из Керчи в 15 милях от Обиточной косы в Азовском море. Траулер отконвоировали в Бердянск Запорожской области. На борту находилось 10 членов экипажа. 30 марта пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган проинформировала, что суд санкционировал арест "Норда".6 апреля суд арестовал капитана судна "Норд" Владимира Горбенко до 31 мая, его подозревают в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее (ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины). Членов экипажа судна оштрафовали.10 апреля Горбенко отпустили под залог. В этот же день ему сообщили о новом подозрении – в совершении преступления по ст. 249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или иным водным добывающим промыслом). 11 апреля Херсонский суд отпустил Горбенко под личное обязательство с запретом посещать Крым.19 апреля два члена экипажа "Норда" покинули Украину, показав документы, выданные им в консульстве РФ в Харькове. Остальных моряков, которые собирались сделать то же самое, украинские пограничники задержали.19 июня суд вернул экипажу судна "Норд" российские паспорта. При этом адвокат моряков Владимир Войтюк отметил, что его подзащитные не могут покинуть Украину, потому что нет окончательного решения суда по делу. В этот же день суд отказался продлить запрет капитану судна на выезд в Крым.Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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