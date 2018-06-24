Президент Дональд Трамп сказал лидерам «большой семерки», что Крым является русским, потому что каждый, кто живет там, говорит по-русски, согласно двум дипломатическим источникам.

Трамп сделал замечания в связи с ужином в прошлую пятницу во время обсуждения иностранных дел на саммите G7 в Квебеке, Канада, сказал один из дипломатов BuzzFeed News.

Источники говорили об условиях анонимности, поскольку они не были уполномочены говорить по этому вопросу.

Россия вторглась, а затем присоединила Крым к Украине в 2014 году, что привело к широкомасштабному международному осуждению и санкциям. Это также напрямую привело к тому, что Россию выгнали из «восьмерки». Президент России Владимир Путин защищал вмешательство России в Крым в то время, говоря, что он имеет право защищать российских граждан и русскоговорящих в Украине.

Во время ужина Трамп также, казалось, сомневался, почему лидеры «большой семерки» присоединились к Украине. Президент сказал лидерам, что «Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире», - сказал источник.

Неясно, были ли комментарии Трампа в замешательстве, сказанные в шутку, или он сигнализирует о радикальном отклонении от нынешней внешней политики США.

Белый дом не ответил на просьбу прокомментировать.

Трамп выступает перед журналистами перед отъездом из Белого дома на саммит G7.

Мануэль Бальсе Кенета / AP

Трамп выступает перед журналистами перед отъездом из Белого дома на саммит G7.

Когда он ушел из Белого дома, чтобы отправиться на саммит в прошлую пятницу, Трамп вызвал недоумение, сказав репортерам, что Россию нужно вернуть в «Группу семи», группу из семи стран - США, Германии, Франции, Италии, Великобритании, Японии, Канады - которые представляют самые передовые страны мира.

Во второй день саммита Трамп снова призвал Россию присоединиться к группе, преуменьшающей набег страны в Украину. «Раньше это была G8, а не G7», - сказал Трамп. «Что-то случилось, когда Россия больше не была».

Трамп также обвинил бывшего президента Барака Обаму в том, что произошло в Украине. «Обама может сказать все, что он хочет, но он позволил России взять Крым», - сказал Трамп.

Европейские лидеры на «Большой семерке», в том числе президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель, сообщили журналистам, что Россия не может быть передана группе, пока не достигнут прогресс в отношении Украины.

«К сожалению, мы еще не пришли к соглашению" - сказала Меркель.

Макрон сказал: «Мяч находится в российском суде».

Трамп повторил вызов, чтобы выпустить Россию во время интервью на борту ВВС, возвращаясь с саммита с северокорейским лидером Ким Чен Юном в Сингапуре, объяснив, что было бы целесообразно, чтобы президент России Владимир Путин за столом, учитывая, что G7 тратит так много раз говорил о России. Глубокие разногласия по поводу торговых вопросов вызвали прямые и откровенные разговоры семи лидеров на саммите. Тем не менее, несмотря на это, лидеры смогли найти компромиссное соглашение, прежде чем Трамп ошеломил остальных шести, объявив, что США не поддержат соглашение, поскольку премьер-министр Канады Джастин Трюдо сделал «ложные заявления» на пресс-конференции.