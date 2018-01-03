Главные церковные православные праздники в 2018 году 8 апреля, воскресенье – Пасха Этот календарь поможет верующим христианам восточного обряда не забыть о важных днях и церковных праздниках. «Обозреватель» представляет вашему вниманию церковный православный календарь на 2018 год. 8 апреля, воскресенье – Пасха Двунадесятые переходящие праздники 1 апреля, воскресенье – Вход Господень в Иерусалим 17 мая, четверг – Вознесение Господне 27 мая, воскресенье – День священный Троицы. Пятидесятница Двунадесятые непереходящие праздники 19 января, пятница – Крещение Господне. Богоявление 15 февраля, четверг – Сретение Господне 7 апреля, суббота – Благовещение Пресвятой Богородицы 19 августа, воскресенье – Преображение Господне 28 августа, вторник – Успение Пресвятой Богородицы 21 сентября, пятница – Рождество Пресвятой Богородицы 27 сентября, четверг – Воздвижение Креста Господня 4 декабря, вторник – Введение во храм Пресвятой Богородицы 7 января, понедельник – Рождество Христово Великие праздники 14 января, воскресенье– Обрезание Господне и память святителя Василия Великого 7 июля, суббота – Рождество Иоанна Предтечи 12 июля, четверг – святых первоверховных апостолов Петра и Павла 11 сентября, вторник – Усекновение главы Иоанна Предтечи 14 октября, воскресенье – Покров Пресвятой Богородицы Многодневные посты Великий пост – с 19 февраля, понедельник по 7 апреля, суббота Петров пост – 4 июня, понедельник по 11 июля, среда Успенский пост – 14 августа, вторник по 27 августа, понедельник Рождественский пост – 28 ноября, среда по 6 января, воскресенье Однодневные посты Среда и пятница в течение только года, за исключением сплошных седмиц и Святок Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления) – 18 января, четверг Усекновение главы Иоанна Предтечи – 11 сентября, вторник Воздвижение Креста Господня – 27 сентября, четверг Сплошные седмицы Святки – с 7 января, понедельник по 17 января, среда Мытаря и фарисея – с 28 января, воскресенье по 3 февраля, суббота Сырная (масленица) – с 12 февраля, понедельник по 18 февраля, воскресенье Пасхальная (Светлая) – с 8 апреля, воскресенье по 14 апреля, суббота Троицкая – с 27 мая, воскресенье по 2 июня, суббота Дни особого поминовения усопших Поминовение пострадавших в годину гонений за веру Христову – 4 февраля, воскресенье Суббота мясопустная – 10 февраля, суббота Суббота 2-й седмицы Великого поста – 3 марта, суббота Суббота 3-й седмицы Великого поста – 10 марта, суббота Суббота 4-й седмицы Великого поста – 17 марта, суббота Поминовение усопших воинов – 9 мая, среда Радоница – 17 апреля, вторник Суббота Троицкая – 26 мая, суббота Суббота Димитриевская – 3 ноября, суббота Источник Сводка.нет - Новости Украины и Мира



экономика новости украины суббота воскресенье апреля января февраля Теги: деловые новости украины