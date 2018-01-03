|Главные церковные православные праздники в 2018 году
|03.01.2018 12:00
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Этот календарь поможет верующим христианам восточного обряда не забыть о важных днях и церковных праздниках.
«Обозреватель» представляет вашему вниманию церковный православный календарь на 2018 год.
8 апреля, воскресенье – Пасха
Двунадесятые переходящие праздники
1 апреля, воскресенье – Вход Господень в Иерусалим
17 мая, четверг – Вознесение Господне
27 мая, воскресенье – День священный Троицы. Пятидесятница
Двунадесятые непереходящие праздники
19 января, пятница – Крещение Господне. Богоявление
15 февраля, четверг – Сретение Господне
7 апреля, суббота – Благовещение Пресвятой Богородицы
19 августа, воскресенье – Преображение Господне
28 августа, вторник – Успение Пресвятой Богородицы
21 сентября, пятница – Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября, четверг – Воздвижение Креста Господня
4 декабря, вторник – Введение во храм Пресвятой Богородицы
7 января, понедельник – Рождество Христово
Великие праздники
14 января, воскресенье– Обрезание Господне и память святителя Василия Великого
7 июля, суббота – Рождество Иоанна Предтечи
12 июля, четверг – святых первоверховных апостолов Петра и Павла
11 сентября, вторник – Усекновение главы Иоанна Предтечи
14 октября, воскресенье – Покров Пресвятой Богородицы
Многодневные посты
Великий пост – с 19 февраля, понедельник по 7 апреля, суббота
Петров пост – 4 июня, понедельник по 11 июля, среда
Успенский пост – 14 августа, вторник по 27 августа, понедельник
Рождественский пост – 28 ноября, среда по 6 января, воскресенье
Однодневные посты
Среда и пятница в течение только года, за исключением сплошных седмиц и Святок
Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления) – 18 января, четверг
Усекновение главы Иоанна Предтечи – 11 сентября, вторник
Воздвижение Креста Господня – 27 сентября, четверг
Сплошные седмицы
Святки – с 7 января, понедельник по 17 января, среда
Мытаря и фарисея – с 28 января, воскресенье по 3 февраля, суббота
Сырная (масленица) – с 12 февраля, понедельник по 18 февраля, воскресенье
Пасхальная (Светлая) – с 8 апреля, воскресенье по 14 апреля, суббота
Троицкая – с 27 мая, воскресенье по 2 июня, суббота
Дни особого поминовения усопших
Поминовение пострадавших в годину гонений за веру Христову – 4 февраля, воскресенье
Суббота мясопустная – 10 февраля, суббота
Суббота 2-й седмицы Великого поста – 3 марта, суббота
Суббота 3-й седмицы Великого поста – 10 марта, суббота
Суббота 4-й седмицы Великого поста – 17 марта, суббота
Поминовение усопших воинов – 9 мая, среда
Радоница – 17 апреля, вторник
Суббота Троицкая – 26 мая, суббота
Суббота Димитриевская – 3 ноября, суббота
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