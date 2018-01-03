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Главные церковные православные праздники в 2018 году
03.01.2018 12:00
Главные церковные православные праздники в 2018 году 8 апреля, воскресенье – Пасха

Этот календарь поможет верующим христианам восточного обряда не забыть о важных днях и церковных праздниках.

«Обозреватель» представляет вашему вниманию церковный православный календарь на 2018 год.

8 апреля, воскресенье – Пасха

Двунадесятые переходящие праздники

1 апреля, воскресенье – Вход Господень в Иерусалим

17 мая, четверг – Вознесение Господне

27 мая, воскресенье – День священный Троицы. Пятидесятница

Двунадесятые непереходящие праздники

19 января, пятница – Крещение Господне. Богоявление

15 февраля, четверг – Сретение Господне

7 апреля, суббота – Благовещение Пресвятой Богородицы

19 августа, воскресенье – Преображение Господне

28 августа, вторник – Успение Пресвятой Богородицы

21 сентября, пятница – Рождество Пресвятой Богородицы

27 сентября, четверг – Воздвижение Креста Господня

4 декабря, вторник – Введение во храм Пресвятой Богородицы

7 января, понедельник – Рождество Христово

Великие праздники

14 января, воскресенье– Обрезание Господне и память святителя Василия Великого

7 июля, суббота – Рождество Иоанна Предтечи

12 июля, четверг – святых первоверховных апостолов Петра и Павла

11 сентября, вторник – Усекновение главы Иоанна Предтечи

14 октября, воскресенье – Покров Пресвятой Богородицы

Многодневные посты

Великий пост – с 19 февраля, понедельник по 7 апреля, суббота

Петров пост – 4 июня, понедельник по 11 июля, среда

Успенский пост – 14 августа, вторник по 27 августа, понедельник

Рождественский пост – 28 ноября, среда по 6 января, воскресенье

Однодневные посты

Среда и пятница в течение только года, за исключением сплошных седмиц и Святок

Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления) – 18 января, четверг

Усекновение главы Иоанна Предтечи – 11 сентября, вторник

Воздвижение Креста Господня – 27 сентября, четверг

Сплошные седмицы

Святки – с 7 января, понедельник по 17 января, среда

Мытаря и фарисея – с 28 января, воскресенье по 3 февраля, суббота

Сырная (масленица) – с 12 февраля, понедельник по 18 февраля, воскресенье

Пасхальная (Светлая) – с 8 апреля, воскресенье по 14 апреля, суббота

Троицкая – с 27 мая, воскресенье по 2 июня, суббота

Дни особого поминовения усопших

Поминовение пострадавших в годину гонений за веру Христову – 4 февраля, воскресенье

Суббота мясопустная – 10 февраля, суббота

Суббота 2-й седмицы Великого поста – 3 марта, суббота

Суббота 3-й седмицы Великого поста – 10 марта, суббота

Суббота 4-й седмицы Великого поста – 17 марта, суббота

Поминовение усопших воинов – 9 мая, среда

Радоница – 17 апреля, вторник

Суббота Троицкая – 26 мая, суббота

Суббота Димитриевская – 3 ноября, суббота

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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