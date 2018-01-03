Украина установила четырехлетний рекорд по добыче газа. Об этом и других новостях пишет в Фейсбуке известный блогер.

1. Украина установила четырехлетний рекорд по добыче газа. Украина увеличила добычу природного газа в 2017 году на 4,2% (+838 200 000 куб. м) по сравнению с 2016-м — до 20,8 млрд, информирует еizvestia.com.

2. Продажи новых легковых автомобилей в Украине в 2017 году увеличились на 24,5% по сравнению с 2016 годом, до 80,271 тыс. единиц. При этом в декабре зафиксирован новый посткризисный рекорд — 8,82 тыс.

3. Газета USA Today объявила Россию новой «империей зла», сославшись на агрессивные действия Москвы в отношении Грузии и Украины, военную интервенцию в Сирии и возможное вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году

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4. Конституционный суд (КС) Молдовы временно прекратил полномочия Игоря Додона в связи с тем, что Додон отказался утвердить повторно выдвинутых премьером кандидатов на посты министров и вице-премьеров.

5. Украина в январе-ноябре 2017 увеличила экспорт электроэнергии на 34,4% (на 1 млрд 203,8 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года — до 4 млрд 707,6 млн кВт-час.

6. В 2017 году в Украине открыли 71 000 компанию и 242 000 физических лиц предпринимателей

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7. За 10 месяцев 2017 экспорт изделий для новогодних и рождественских праздников составил $6,1 млн, что на треть больше, чем за соответствующий период 2016 года.

8. В течение 2017 года в государственного бюджета поступило 1,041 млрд грн от аренды государственного имущества. Это один из лучших показателей за все годы, в течение которых Фонд передает имущество в аренду.

9. В 2017 году энергоблоки Ровенской атомной электростанции выработали максимальное количество электроэнергии за всю историю АЭС.

10. Европейский банк реконструкции и развития предоставит «Укрзализныце» 150 млн евро кредита для строительства колеи Долинская — Николаев — Колосовка.

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