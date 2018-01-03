Госбюджет-2018 выделил свыше 1,7 млрд грн на жилье для военнослужащих

Финансирование строительства и приобретения жилья для военнослужащих и служащих правоохранительных органов из государственного бюджета в 2018 году составит более 1,72 млрд грн, из которых больше только выделено на жилье военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) — 857,6 млн грн (из них 31,4 млн грн — их специального фонда), тогда как в 2017 году ВСУ полагалось на эти цели 751,02 млн грн (из них 151,02 млн грн – из спецфонда).

Согласно закону "О государственном бюджете Украины на 2018 год", опубликованному в издании "Голос Украины", следом идут военнослужащие Государственной пограничной службы и Национальной гвардии, которым государство на жилье направит по 200 млн грн, что соответствует показателям госбюджета-2017.

Рядовой и начальствующий состав Государственной службы по чрезвычайным ситуациям получит 90 млн грн на приобретение жилья, военнослужащие Главного управления разведки Министерства обороны — 100 млн грн (здесь и далее в скобках данные госбюджета-2017 – 20,7 млн грн), военнослужащие Службы внешней разведки — 70 млн грн (10 млн грн), Службы безопасности Украины – 120 млн грн (120 млн грн).

В госбюджете-2018 также выделены деньги на жилье для военнослужащих Управления государственной охраны Украины – 40 млн грн (40 млн грн), Государственного космического агентства – 31,4 млн грн, Государственной уголовно-исполнительной службы – 10 млн грн и Госспецсвязи – 1 млн грн (1 млн грн).

Как сообщалось, госбюджет-2018 построен на прогнозе роста ВВП на 3% при инфляции 9%, а также на курсе гривни 30,1 грн/$1 на конец года.

Закон о госбюджете также вводит на 2018 год упрощенные правила строительства и капремонта непосредственно на территории военных частей, в частности, разрешая проектирование без получения градостроительных условий и ограничений и работы по строительству несложных зданий без соответствующих документов на их проведение.