Стоит отметить, что практически все метеорологи согласны с тем, что с каждым годом в обозримом будущем климатические явления будут становиться все более экстремальными, а перепады между температурами января и июля будут расти.

В России ожидается десятилетний цикл похолодания, в частности, суровые зимы вероятнее только будут на юге страны, считает председатель Южного научного центра РАН академик Геннадий Матишов, сообщает РИА Новости.

«Климат цикличен, и с 2018 года юг России ждет десятилетний период похолодания», — сказал собеседник агентства.

По словам академика, морозные зимы последних лет на юге России являются предвестниками похолодания вопреки декларациям о глобальном потеплении.

Матишов отметил, что в суровые зимы 2007 и 2012 годов продолжительность ледостава на Каспии и Азове достигала 50−80 дней, лед на Нижнем Дону и в Таганрогском заливе теперь держится с декабря до начала марта, в то время как раньше он сковывал реку и залив, в основном, только в феврале.

Весенние месяцы последнее время также, по словам академика, необычно прохладные.

Так, подчеркнул Матишов, ниже климатической нормы была температура в первом полугодии 2017 года, а дожди привели к поздней вегетации, «из-за чего был неурожай плодовых культур — ранние фрукты подгнивали, а большинство плодов не успели налиться».

Природные аномалии последнего времени, отметил собеседник агентства, стали причиной сокращения уловов рыбы и уменьшения урожая. Также, по его словам, они препятствуют судоходству в зимний период.

Как ранее сообщал «Ридус», метеорологи осенью 2016 года заявляли, что надвигающаяся зима станет необычайно свирепой, аномальные морозы и снегопады придут не только в Россию, но и в Европу. Правда, знаток по физике атмосферы Алексей Кокорин тогда отметил, что любые предсказания погоды на два месяца вперед имеют шанс сбыться не более чем на 50%.

Тем не менее синоптики тогда не ошиблись в своих предсказаниях. В частности, в январе в занесенном снегом столичном регионе температура воздуха опускалась до 30 градусов мороза.

Стоит отметить, что практически все метеорологи согласны с тем, что с каждым годом в обозримом будущем климатические явления будут становиться все более экстремальными, а перепады между температурами января и июля будут расти.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира