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В 2017 году "Нафтогаз" пополнил госбюджет Украины на 106 млрд грн
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03.01.2018 12:04
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Поступления в государственный бюджет Украины от НАК "Нафтогаз
України" составили в 2017 году около 14% от общих доходов, отметили
в компании. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Нафтогаз" сравнил свои платежи с бюджетом Минобороны Фото:
Нафтогаз України - Naftogaz / Facebook "Этот объем включает, в
частности, налог на прибыль в сумме 14,3 млрд грн, НДС – 30,2
млрд грн, рентные платежи – 33,9 млрд грн, дивиденды –
13,3 млрд грн. Отчисления группы "Нафтогаз" в бюджет в 2017 году
почти в 1,5 раза превысили платежи за 2016 год", – говорится в
сообщении.По данным "Нафтогазу", поступления в госбюджет от их
группы составили около 14% от общих доходов в стране."Для
сравнения: бюджет Министерства обороны Украины в 2017 году составил
68,8 млрд грн, сумма профинансированных госбюджетом субсидий за
использованный газ – 51,1 млрд грн", – отметили в
компании.
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