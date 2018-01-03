Поступления в государственный бюджет Украины от НАК "Нафтогаз України" составили в 2017 году около 14% от общих доходов, отметили в компании. Этот материал можно прочитать и на украинском языке "Нафтогаз" сравнил свои платежи с бюджетом Минобороны Фото: Нафтогаз України - Naftogaz / Facebook "Этот объем включает, в частности, налог на прибыль в сумме 14,3 млрд грн, НДС – 30,2 млрд грн, рентные платежи – 33,9 млрд грн, дивиденды – 13,3 млрд грн. Отчисления группы "Нафтогаз" в бюджет в 2017 году почти в 1,5 раза превысили платежи за 2016 год", – говорится в сообщении.По данным "Нафтогазу", поступления в госбюджет от их группы составили около 14% от общих доходов в стране."Для сравнения: бюджет Министерства обороны Украины в 2017 году составил 68,8 млрд грн, сумма профинансированных госбюджетом субсидий за использованный газ – 51,1 млрд грн", – отметили в компании. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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