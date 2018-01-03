Иногда так случается, что примерить джинсы и покрасоваться в примерочной нет возможности или желания, а подобрать себе новые джинсы очень нужно.

Что же делать в такой ситуации? Если научиться определять размеры джинсов следующими способами, то можно без всяких примерок с первого раза выбрать именно то, что нужно, пишет со ссылкой на .

Способ 1: джинсы вокруг шеи

Джинсы без примерки можно выбрать, если их пояс обернуть вокруг своей шеи. Когда концы пояса сходятся в одной точке, значит и на уровне талии джинсовые брючки вам подойдут. Однако это способ имеет одно ограничение — этот метод определения размера не подходит людям с лишними килограммами, особенно в области живота и талии.

Способ 2: согнутый локоть

Понять, какие джинсы выбрать по размеру, можно с помощью локтя и кулака. Для этого надо сделать 2 действия:

• Сжать ладонь в кулак.

• Согнуть руку в локте.

Если рука в таком положении залезает в джинсовый пояс, значит, это ваш размерчик изделия. Но помните одно обязательное условие, при котором данный метод будет верен: пояс на джинсах должен быть полностью застегнут.

Способ 3: визуальный

Чтобы узнать, как выбрать джинсы на глаз, попробуйте приложить штаны к линии своей талии в сложенном напополам состоянии. Если полуобхвата пояса у джинсов хватает на половину вашей талии, значит, размер подобран правильно.

Способ 4: сжатый кулак

Чтобы правильно выбрать джинсы по ширине штанины, сожмите ладонь в кулак и залезьте в штанину с обратной стороны. Если косточки на кисти рук свободно заходят в зауженную штанину с обратной стороны, и джинсы при этом не растягиваются в ширину, значит, ваша нога не застрянет в слишком узкой штанине при одевании.

Этот способ при выборе джинсов без примерки особенно актуален при покупке моделей с зауженными штанинами. И если вы заранее не проверите таким способом ширину штанин, то в будущем рискуете подвергать себя мучительным «натягиваниям» джинсовых штанов. А это не только трата времени, но для многих, и трата нервов.

Но перед покупкой все же помните, что даже, если вы знаете, как выбирать джинсы без примерки, то это еще не значит, что штаны вас будут радовать, потому что джинсы, как и любая другая одежда, бывает разных фасонов. Поэтому самый лучший вариант, это определиться заранее с моделью джинсов, а потом уже выбирать их по размеру предложенными способами.

Если вы хотите узнать еще больше полезных советов, о том, как выбрать размер джинсов, то смотрите видеоролик:

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