В США власть Дональда Трампа долго колебалась, предоставлять ли Украине оборонительное вооружение. Но окончательное решение по этому вопросу было очень своевременным.

Об этом в редакционной статье пишет лояльное к Демократической партии США издание , напоминая, что в декабре агрессия со стороны российских сил обострилась, передает ZN.ua.

Ракетные и артиллерийские обстрелы перечеркивали предположение, что российское набег в Донбассе в конце концов скатилось до состояния «замороженного конфликта». Звучали предположения, что Владимир Путин считает эскалацию в Украине способом получения внутренней политической поддержки перед президентскими выборами в России, которые пройдут в марте.

«Решение Трампа обеспечить украинскую армию противотанковыми ракетами Javelin и одобрение продажи снайперских винтовок не остановит наступление России, если оно произойдет. Но это может заставить Путина сделать паузу. Это достойное воплощение принципа «мира через силу», высказанного Рональдом Рейганом, которым Трамп, как он сам говорит, восхищается. Для мира в Украине и улучшения американо-российских отношений нужно сначала заставить Путина понять, что его агрессия в Украине или в киберпространстве столкнется с сопротивлением и выльется в серьезные потери», — пишет издание.

Washington Post признает, что количество американского оружия, которое получит Украина, скромное. Но чиновники называют его «заполнением пробелов», поскольку оно закроет некоторые слабые стороны украинской обороны. На восточном фронте снайперы — ежедневная угроза для украинских военных. По мнению издания, Barrett M107A1 сможет помочь им улучшить свое положение. Также Javelin может пригодиться для уничтожения российских танков в случае нового машстабного наступления. И это может заставить Кремль хорошо подумать о возможных потерях между российских солдат, присутствие которых в Украине он до сих пор отрицает.

Washington post обращает внимание на то, что президент-демократ Барак Обама отказывался передавать Украине оборонительное летальное оружие, объясняя это тем, что такой шаг спровоцирует Россию на дальнейшую эскалацию. Дональд Трамп отказался от этого утверждения. Поэтому скоро станет ясно, чем была позиция Обамы: мудрой осторожностью или оправданием его бездействия. Пока российский МИД объявил лишь ожидаемые протесты. Но сам Путин молчит.

Издание отмечает, что после «потемкинского шоу» 18 марта под названием «выборы» у Путина могут появиться причины для того, чтобы сократить свои потери в Донецке и Луганске. Администрация Трампа, четко дала понять, что нормализации американо-российских отношений не будет без мира в Украине. Поэтому США и европейские союзники предлагают Москве обсудить план введение международной миротворческой миссии после вывода российских войск.

«Если Путин действительно хочет перезагрузить отношения с Западом, у него будет такая возможность. В противном же случае хорошо, что у Украины будет больше средств защищаться», — говорится в статье.

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