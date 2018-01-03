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Китай ужесточил правила снятия наличных из банкоматов за рубежом
03.01.2018 12:07

Китай ужесточил правила снятия наличных из банкоматов за рубежом

Китай ужесточил правила снятия наличных из банкоматов за рубежом

Государственное управление валютного контроля КНР ужесточило правила снятия за рубежом наличных денежных средств с личных банковских карт.

Эти шаги предпринимаются для ограничения отмывания денег, финансирования терроризма и уклонения от уплаты налогов.

Общая сумма снимаемых средств со всех принадлежащих одному лицу китайских банковских карт должна составлять не более 100 тыс. юаней ($15,37 тыс.) в год. В случае, если хозяин карт превысит данный лимит в течение года, то снятие наличности за рубежом будет для него приостановлено на нынешний и последующий год.

Данные правила вступили в силу 1 января 2018 года, сообщает агентство "Синьхуа".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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