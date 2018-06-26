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Нападение на лагерь цыган в Львове: установлено 14 подозреваемых
26.06.2018 11:10
Нападение на лагерь цыган в Львове: установлено 14 подозреваемых
"Восемь человек полиция задержала сразу"
Полиция установила 14 человек, подозреваемых в нападении на цыганское поселение во Львове.
Нападение на лагерь цыган в Львове: установлено 14 подозреваемых Фото: mvs.gov.ua

"На сегодняшний момент имеем 14 человек, подозреваемых в совершении этого правонарушения. Восемь человек полиция задержала сразу ", - сообщил глава Нацполиции Сергей Князев в эфире одного из общенациональных телеканалов, информирует Департамент коммуникации Нацполиции Украины.

Это проблема более широкая и касается только общества, подчеркнул Князев. Сейчас убиваются за детьми не только родители пострадавших, но и родители задержанных несовершеннолетних под стенами суда, добавил он.

Добавим, за нападения на цыган во всех школах Львова проведут родительские собрания .

Напомним, Министерство иностранных дел Украины призывает Межведомственную рабочую группу по вопросам выполнения плана мероприятий по реализации  Стратегии защиты  и интеграции в украинское общество цыганской национального меньшинства с участием правоохранителей немедленно рассмотреть набег на цыган в Львове.

Также, к редставникы цыганской нацменьшинства в Украине и цыганские организации  не рассматривают возможность мести в ответ на погромы цыганских лагерей .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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