"Восемь человек полиция задержала сразу"

"На сегодняшний момент имеем 14 человек, подозреваемых в совершении этого правонарушения. Восемь человек полиция задержала сразу ", - сообщил глава Нацполиции Сергей Князев в эфире одного из общенациональных телеканалов, информирует Департамент коммуникации Нацполиции Украины.

Это проблема более широкая и касается только общества, подчеркнул Князев. Сейчас убиваются за детьми не только родители пострадавших, но и родители задержанных несовершеннолетних под стенами суда, добавил он.

Добавим, за нападения на цыган во всех школах Львова проведут родительские собрания .

Напомним, Министерство иностранных дел Украины призывает Межведомственную рабочую группу по вопросам выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии защиты и интеграции в украинское общество цыганской национального меньшинства с участием правоохранителей немедленно рассмотреть набег на цыган в Львове.