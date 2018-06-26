|Нападение на лагерь цыган в Львове: установлено 14 подозреваемых
|26.06.2018 11:10
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"Восемь человек полиция задержала сразу"Полиция установила 14 человек, подозреваемых в нападении на цыганское поселение во Львове.
Фото: mvs.gov.ua
"На сегодняшний момент имеем 14 человек, подозреваемых в совершении этого правонарушения. Восемь человек полиция задержала сразу ", - сообщил глава Нацполиции Сергей Князев в эфире одного из общенациональных телеканалов, информирует Департамент коммуникации Нацполиции Украины.
Это проблема более широкая и касается только общества, подчеркнул Князев. Сейчас убиваются за детьми не только родители пострадавших, но и родители задержанных несовершеннолетних под стенами суда, добавил он.
Добавим, за нападения на цыган во всех школах Львова проведут родительские собрания .
Напомним, Министерство иностранных дел Украины призывает Межведомственную рабочую группу по вопросам выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии защиты и интеграции в украинское общество цыганской национального меньшинства с участием правоохранителей немедленно рассмотреть набег на цыган в Львове.
Также, к редставникы цыганской нацменьшинства в Украине и цыганские организации не рассматривают возможность мести в ответ на погромы цыганских лагерей .