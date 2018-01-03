Миллионы, конечно, будут как всегда молчать, в страхе заглядывая в экран телевизора, но десятки тысяч эту власть снесут.

Об этом на своей странице в Facebook написал Юрий Касьянов.

Совершенно конечно, что Иран в Украине неизбежен. , информирует еizvestia.com.

Что время «постмайдановской» плутократии быстро заканчивается.

Что уже никакие «успехи» в экономике, никакие «реформы», и даже Петин новогодний «оптимизм» их не спасут.

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Миллионы, конечно, будут как всегда молчать, в страхе заглядывая в экран телевизора, но десятки тысяч эту власть снесут.

Дайте только повод. И никакие эсбэу, никакие спецназы не помогут — их тоже всё достало.

Не нищета даже, не безысходность, не коррупция, нет — больше только достало тупое враньё, бессилие, беспомощность власти.

Слабых никто не любит. Даже рабы.

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