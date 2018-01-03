Валютный межбанк Украины в 2018 году открылся курсом 27,93 грн/$1

Средневзвешенный курс первых сделок на межбанковском валютном рынке в 2018 году составил 27,9259 грн/$1, что на 3,9% выше курса открытия на начало 2017 года, сообщил Национальный банк Украины.

Согласно его данным, на 11:30 среды было заключено 70 сделок на $31,18 млн, тогда как в первый день торгов прошлого года, 4 января, к полудню набралось лишь 14 сделок, и их объем составил $1,9 млн.

По сравнению с последними торгами минувшего года, прошедшими 28 декабря, гривня на открытие нового года укрепилась на 0,5%, пробив уровень 28 грн/$1.

Согласно данным Нацбанка, по итогам 11 месяцев 2017 года средний курс гривни составил 26,51 грн/$1 против 25,55 грн/$1 в 2016 году, однако в декабре-2017 средний курс опустился до 27,5 грн/$1, что позволяет в целом оценить средний курс гривни за минувший год в 26,6 грн/$1.

В несколько предыдущих лет гривня девальвировала значительно более резкими темпами: если в 2013 году ее средний курс составил 7,99 грн/$1, то в 2014 – 11,89 грн/$1, а в 2015 году – 21,84 грн/$1.