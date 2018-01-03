рассказал о том, что его во время телефонного разговора обсуждали Порошенко и Путин

Как заявил сам Саакашвили, ссылаясь на свои источники, этот разговор состоялся в канун Нового года между президентом Украины и , кроме того, Путин 12 раз упомянул его имя во время минувшей пресс-конференции, передает со ссылкой на .

«Мои источники никогда меня не подводили, 29 декабря состоялся телефонный разговор между президентами Украины и России. Насколько я понимаю, в ходе этого разговора на ряду с вопросом обмена пленных обсуждался и мой вопрос, и сотрудничество на уровне президентов против меня. То, что Путин очень заинтересован во мне, — он не скрывает. То, что Порошенко заинтересован, — думаю, каждый ребенок в Украине знает. То, что они друг с другом это обсуждают — это для меня уже было новостью», — рассказал Саакашвили.

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