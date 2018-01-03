Выступление знаменитй российской певицы Аллы Пугачевой в новогоднем телеэфире обернулось скандалом. На артистку, а точнее на автора песни, которую она исполнила в ночь на первое января на Первом канале, посыпались обвинения в плагиате, передает Газета.ru .

Известно, что скандал поднял поэт Александр Вулых.

"Все бы ничего, красивая мелодия запева, да только больно знакомой она показалась мне и моему соавтору композитору Игорю Саруханову. Иными словами, как две капли воды похожей на нашу песню "Придуманная любовь", написанную более пятнадцати лет назад", - заявил Вулых.

По словам поэта, его песня была настоящим хитом и получила несколько дипломов конкурса "Песни года".

Чтобы не быть голословным поэт предложил всем желающим посмотреть и сравнить две песни.

Однако, уже второго января скандал получил неожиданное продолжение. Вулых признался, что Пугачева позвонила ему первого января, чтобы уладить недопонимание.

"Мы разговаривали с Аллой Борисовной. Конфликт мы раздувать не хотим. Алла здесь не виновата. Вся ответственность на композиторе, ну и отчасти на музыкальных редакторах, выпускавших песню в эфир", - заявил поэт.

Что думает Олег Влади, автор песни "Я летала", о посыпавшихся в его адрес обвинениях, на данный момент не известно.

Как сообщал MIGnews.com.uа, российская эстрадная певица Алла Пугачева шокировала своих фанатов, родственников и чиновников удивительным заявлением , которое сделала на свадьбе своего внука Никиты Преснякова.

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