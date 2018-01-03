Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отдал приказ открыть «горячую линию» для проведения переговоров между КНДР и Южной Кореей.

Об этом решении заявил северокорейский чиновник Ри Сон Гвон, председатель Комитета по мирному воссоединению Родины, который занимается связанными с Южной Кореей вопросами, во время выступления по национальному телевидению, пишет Reuters.

«Были даны подробные распоряжения относительно разработки мер с правительством Южной Кореи, которые должны быть восприняты с серьезной и искренней позицией», — сказал он.

«Переговоры будут направлены на установление официального диалога о направлении северокорейской делегации на зимние Олимпийские игры Пхенчхан в Южной Корее», — заявил представитель КНДР.

«Горячая линия», которая является телефонным соединением на границе Юга и Севера, открылась в 8:30 3 января по киевскому времени, точное время переговоров между Пхеньяном и Сеулом пока не называется.

Представитель министерства юстиции Южной Кореи сказал, что они готовы поговорить с представителями КНДР после открытия «горячей линии». Он пояснил, что члены правительства Сеула проверяют телефон на границе два раза в сутки — утром и днем.

Пресс-секретарь президента Южной Кореи Юн Янг-чан отметил, что решение КНДР открыть горячую линию имеет «большое значение», поскольку это может привести к постоянной связи между двумя Кореями.

Reuters допускает, что решение КНДР возобновить переговоры с Южной Кореей может быть связано с заявлением президента США Дональда Трампа о ядерном оружии.

«В ответ на слова Ким Чен Ына о ядерной кнопке хочу сообщить, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она гораздо больше и мощнее. И моя кнопка работает!» — написал американский руководитель в своем микроблоге в Twitter, комментируя слова лидера КНДР во время новогоднего поздравления о завершении формирования собственных ядерных сил.

Диалог между правительствами Корей, если он будут проведен, станет первым в своем роде за более чем два года. Последние переговоры на уровне правительств между Пхеньяном и Сеулом состоялись в декабре 2015 года.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предлагал провести переговоры между военными с участием представителей Красного креста в июле 2017 года, через два месяца после того, как он вступил в должность, однако КНДР не ответила.

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