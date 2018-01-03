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Киевская администрация показала схему новой окружной дороги столицы
03.01.2018 12:16
Киевская власть показала схему новой окружной дороги столицы

Проект позволит пустить транзитный транспорт в объезд и разгрузить центр города.

В этом году начнется строительство новой окружной дороги в Киеве, информирует svodka.net.

Киевская администрация показала схему новой окружной дороги столицы

Об этом заявил мэр Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

По его словам, проект позволит пустить транзитный транспорт в объезд и разгрузить центр города.

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Поможет построить окружную китайская корпорация CRBC. Стоимость проекта около 2 миллиардов долларов.

Длина новой кольцевой дороги составит около 200 километров. При этом она будет проходить через следующие населенные пункты: Ворзель, Глеваху, Украинку, Борисполь и Старые Петровцы.



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