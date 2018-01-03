Киевская власть показала схему новой окружной дороги столицы Проект позволит пустить транзитный транспорт в объезд и разгрузить центр города. В этом году начнется строительство новой окружной дороги в Киеве, информирует svodka.net. Об этом заявил мэр Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА. По его словам, проект позволит пустить транзитный транспорт в объезд и разгрузить центр города. Читайте: В столице активисты устроили драку с застройщиками (ВИДЕО) Поможет построить окружную китайская корпорация CRBC. Стоимость проекта около 2 миллиардов долларов. Длина новой кольцевой дороги составит около 200 километров. При этом она будет проходить через следующие населенные пункты: Ворзель, Глеваху, Украинку, Борисполь и Старые Петровцы.



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