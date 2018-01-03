|Киевская администрация показала схему новой окружной дороги столицы
|03.01.2018 12:16
|
Проект позволит пустить транзитный транспорт в объезд и разгрузить центр города.
В этом году начнется строительство новой окружной дороги в Киеве, информирует svodka.net.
Об этом заявил мэр Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.
По его словам, проект позволит пустить транзитный транспорт в объезд и разгрузить центр города.
Читайте: В столице активисты устроили драку с застройщиками (ВИДЕО)
Поможет построить окружную китайская корпорация CRBC. Стоимость проекта около 2 миллиардов долларов.
Длина новой кольцевой дороги составит около 200 километров. При этом она будет проходить через следующие населенные пункты: Ворзель, Глеваху, Украинку, Борисполь и Старые Петровцы.
Поделитесь статьей с друзьями