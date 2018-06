Совет Европейского союза одобрил предоставление Украине одного миллиарда евро макрофинансовой помощи. Об этом говорится в Twitter Совета ЕС, передает

"Сегодня Совет Евросоюза одобрил предоставление одного миллиарда евро новых кредитов для покрытия финансовых потребностей Украины и поддержки экономической стабилизации и программы структурных реформ", - говорится в сообщении.

Ранее Европарламент также утвердил макрофинансовой помощи Украине объемом 1 млрд евро, предназначенный для покрытия дефицита внешнего финансирования в 2018-2019 годах.

Как отметили в Европарламенте, для выплаты двух траншей в течение 2,5 лет Украина должна выполнить определенные условия.

В частности, Европарламент настаивает на том, что Украина должна принять "жесткие антикоррупционные меры, включая создание Антикоррупционного суда до начала выплат".

#Ukraine Macrofinancial Assistance

TODAY @EUCouncil ADOPTED € 1 billion of new loans to cover #Ukraine financing needs and support economic stabilisation and a programme of structural reforms. #GAC https://t.co/pxiMsgEYQB