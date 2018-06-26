|Совет ЕС утвердил предоставление Украине миллиарда евро макрофинансовой помощи
|26.06.2018 11:11
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Совет Европейского союза одобрил предоставление Украине одного миллиарда евро макрофинансовой помощи. Об этом говорится в Twitter Совета ЕС, передает
"Сегодня Совет Евросоюза одобрил предоставление одного миллиарда евро новых кредитов для покрытия финансовых потребностей Украины и поддержки экономической стабилизации и программы структурных реформ", - говорится в сообщении.
Ранее Европарламент также утвердил макрофинансовой помощи Украине объемом 1 млрд евро, предназначенный для покрытия дефицита внешнего финансирования в 2018-2019 годах.
Как отметили в Европарламенте, для выплаты двух траншей в течение 2,5 лет Украина должна выполнить определенные условия.
В частности, Европарламент настаивает на том, что Украина должна принять "жесткие антикоррупционные меры, включая создание Антикоррупционного суда до начала выплат".