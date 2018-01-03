В Сирии потерпел крушение российский военный вертолет Ми-24, обстрела с земли не было, сообщили 3 января в министерстве обороны России. В минобороны РФ подчеркнули, что по упавшему Ми-24 не стреляли Фото: encyclopedia.mil.ru В российском оборонном ведомстве заявили, что "при выполнении перелета на аэродром Хама из-за технической неисправности потерпел крушение российский вертолет Ми-24".Отмечается, что вертолет пытался совершить "жесткую посадку в 15 км от аэродрома назначения", в результате чего погибли оба пилота.По данным минобороны РФ, борттехник вертолета получил травмы, его оперативно эвакуировали при помощи поисково-спасательной группы на аэродром Хмеймим, где ему была оказана медицинская помощь.В минобороны РФ добавили, что "никакого огневого воздействия по Ми-24 не было".О крушении вертолета сообщила 3 января российская исследовательская группа Conflict Intelligence Team. Предварительной причиной катастрофы назвали столкновение "с препятствиями в воздухе".Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства".В сентябре 2014 года операцию против ИГИЛ начала международная коалиция во главе с США. В сентябре 2015-го к конфликту на стороне правительственных войск присоединилась Россия. В марте 2016 года президент РФ Владимир Путин приказал начать вывод основных российских сил из страны, однако авиационная группировка РФ продолжала наносить удары по позициям сил, противостоящих президенту Сирии Башару Асаду. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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