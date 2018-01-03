С начала года курс иностранных валют в обменниках существенно изменится – к примеру, доллар будет стоить около 30 гривен. Впрочем, уже к лету должен стабилизироваться и снизиться до уровня 28 гривен, пишет со ссылкой на .

Такой прогноз озвучил директор экономических и социальных программ Центра Разумкова Василий Юрчишин. Эксперт уверяет, что не стоит паниковать заранее, ведь похожая ситуация наблюдалась и в январе-феврале 2017-го, когда украинская валюта значительно сдала позиции.

"Слабая девальвация гривны скорее продолжится и в начале 2018 года. Думаю, где-то достигнет пика в конце января-начале февраля. И я не удивлюсь, если за это время поднимется значение курса до 30 гривен за доллар, а вероятно чуть выше. До середины лета мы выйдем на значение курса чуть больше, чем сейчас. Если сейчас 27 гривен, то летом будет где-то 27,5-28 гривен к доллару ", - пояснил он.

Влияет на колебания показателей в первую очередь нестабильность во внешней торговле и на мировом рынке в частности. Не хватает также вливания иностранных инвестиций, чтобы можно было содержать по крайней мере относительную стабильность: "Мы говорим много положительного о том, что расширился экспорт, но забываем о том, что импорт вырос еще больше. То есть, сальдо внешней торговли товарами составит порядка 5 миллиардов долларов. 2-3%, которые хочет правительство, это крайне слабая динамика для того, чтобы была крепкая гривна, при том что внешне долговая позиция Украины довольно слаба", - подытожил Юрчишин.

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