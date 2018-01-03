Украинцам, которые уже находятся в Египте, в МИД Украины не рекомендуют посещать северную и центральную части Синайского полуострова, а также пустынные районы к западу от долины реки Нил. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В Египте продлили чрезвычайное положение Фото: ЕРА Тем гражданам, которые уже находятся в Египте, не рекомендуют посещать северную и центральную части Синайского полуострова, а также пустынные районы к западу от долины реки Нил.Украинцев просят быть бдительными при посещении северного побережья Египта, столицы страны и дельты Нила, туристических мест в его долине, побережья Красного моря (курорты городов Хургада, Эль-Гуна, Сафага, залива Макади и залива Сома), а также южной части Синайского полуострова (курорты городов Шарм-эль-Шейх, Дахаб, Таба)."В случае острой необходимости выезда за пределы мест организованного отдыха гражданам следует сообщать об этом администрации отеля, родным или представителям туроператора", – заявили в МИД.2 января президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси продлил действующий в стране режим чрезвычайного положения. Решение вступит в силу 13 января.Режим чрезвычайного положения в Египте ввели 9 апреля 2017 года после терактов, которые произошли в двух церквях в Танте и Александрии. Тогда в результате атаки погибло более 40 человек, свыше 100 пострадали. Ответственность за набег на себя взяла террористическая организация "Исламское государство". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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