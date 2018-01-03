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МИД Украины рекомендует украинцам не ездить в Египет в связи с продлением чрезвычайного режима
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03.01.2018 12:20
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Украинцам, которые уже находятся в Египте, в МИД Украины не
рекомендуют посещать северную и центральную части Синайского
полуострова, а также пустынные районы к западу от долины реки Нил.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке В Египте
продлили чрезвычайное положение Фото: ЕРА Тем гражданам, которые
уже находятся в Египте, не рекомендуют посещать северную и
центральную части Синайского полуострова, а также пустынные районы
к западу от долины реки Нил.Украинцев просят быть бдительными
при посещении северного побережья Египта, столицы страны и
дельты Нила, туристических мест в его долине, побережья Красного
моря (курорты городов Хургада, Эль-Гуна, Сафага, залива Макади и
залива Сома), а также южной части Синайского полуострова (курорты
городов Шарм-эль-Шейх, Дахаб, Таба)."В случае острой необходимости
выезда за пределы мест организованного отдыха гражданам следует
сообщать об этом администрации отеля, родным или представителям
туроператора", – заявили в МИД.2 января президент Египта
Абдель Фаттах ас-Сиси продлил действующий в стране режим
чрезвычайного положения. Решение вступит в силу 13
января.Режим чрезвычайного положения в Египте ввели 9 апреля
2017 года после терактов, которые произошли в двух
церквях в Танте и Александрии. Тогда в результате атаки погибло
более 40 человек, свыше 100 пострадали. Ответственность за набег на
себя взяла террористическая организация "Исламское
государство".
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