У зв’язку зі вступом у силу законодавства, що знижує швидкість у населених пунктах до 50 км/год а також робить значно жорсткішими штрафи за порушення ПДР, багато водії завели плач Ярославни у соцмережах з цього приводу:

«Збудуйте спочатку спеціальні дороги/авеню і розв’язки як в США/Європі!»

«Забезпечте спочатку фотофіксацію та покарання, а потім будете міняти правила!»

«Це ніяк не вплине та тих хто порушує правила!»

«Людей збивають на значно більших швидкостях!»

Це — не вичерпний перелік відмазок, якими водії (цілком підозрюю що до них можуть належати як колишні так і майбутні водії) намагаються виправдати поточний стан речей

Пішоходи, які просто хочуть вижити, вийшовши зранку з дому, та які підтримують такі зміни, в даному тексті не розглядаються як очевидно-раціональні істоти. Мета — звернути увагу на нераціональну та упереджену поведінку та маніпуляції людей з «постраждалої» верстви

Я не буду говорити про статистику, що свідчить зменшення ДТП при зменшенні швидкісного режиму, я не буду говорити про елементарну фізику та зменшення гальмівного шляху на менших швидкостях — це відкриті і доступні речі — одні в інтернеті, інші — ще в школі.

Мене обурює не заперечення очевидних фактів реальності або статистики. Мене обурює моральний достоинство, з яким намагаються виправдати жахливу ситуацію, яка існує в нас на дорогах.

Саме культура водіння та поведінка водіїв по всій Україні є основною причиною зміни законодавства.

Культура їздити з режимом «+20 км/год» в голові — це виключно українська традиція яка є наслідком совка головного мозку. Логіка людей які порушують загально прийнятні та об’єктивні правила лише тому, що за це не покарають, мені не зрозуміла. Саме ця логіка є джерелом проблеми, а не відсутність жорстких покарань. З цим, кожен може працювати сам — лише підвищити власну культуру поведінки і не чекати поки хтось не стане з дрючком над душею і не почне ним бити по руках і голові, як в дитячом садочку або початковій школі, або після призову в Збройні Сили.

Культура їздити та габаритних ненажерливих позашляховиках — це також чергова наша традиція. Так, багато водіїв виправдовують це тим, що за місто виїжджати на інших машинах через погані дороги — не комільфо. Але знаєте що — я постійно бачу за містами багато людей на седанах, і нічого. А якщо їхати в сільську місцевість, то взагалі краще барти роздовбану радянську чортопхайку (автентичний транспорт на селі). Що ж ми бачимо насправді — габаритні авто, які не вписуються в більшість київських вулиць. Які тепер будуть перевитрачати паливо, якщо їздити не перевищуючи нові норми.

Культура їздити як мудак — також національна традиція і ментальність. Мені не потрібна статистика — особистий досвід переповнений фактами мудацтва — людей які зупиняються посеред зупинки щоб вийти за цигарками, водіїв які не пропускають на пішоходному переході — регульованому і нерегульованому, і які пролітають з такою швидкістю що взагалі до дороги страшно підходити. І я вже просто мовчу про п’яну їзду — тільки за останній рік була така кількість страшних випадків, що не хочеться зайвий раз згадувати

Культура паркуватися як мудак — це те що напевно мене бісить чи не найбільше. Запаркувати під’їзд будинку так, що не тільки людина з візком чи на візку не зможе пройти — а навіть на двох ногах неможливо пройти щоб не залізти в багно або калюжу. Або спец-мудаки, які паркуються на крайній праві смузі так, наче там їхнє особисте паркомісце, навіть якщо це смуга для руху пасажирського транспорту — що створює затори як влітку, так і взимку, коли снігоприбиральна техніка не може нормально розчистити вулиці. І повірте, ще жоден з цих паркооленів на зауваження не відреагував нормально, а лише починав бикувати.

Все це — наслідок поганого виховання, наслідок низької культури поведінки та неповаги до інших людей — як до їхнього здоров’я, так і життя.

Тому, водії в Україні заслужили такі — й заслуговують на значно суровіші правила та штрафи, ніж вже запроваджені, аж поки остаточно удар по кишені не виб’є дурь з голови.

Що ж до добропорядних водіїв, які страждають внаслідок мудакуватої поведінки «колег» — саме час для вас взяти ситуацію в свої руки. Почніть повідомляти про всі відомі вам порушення інших учасників руху. Так, стучіть, стукайте, — копам, ментам, мусорам (хто як класифікує представників правоохоронних органів). Фотографуйте, постіть в мережах і чмиріть кожного з вищенаведених мудаків. Непокаране зло зростає. Організовуйтесь в ході якоїсь ситуації та давайте знати мудакам, що вони мудаки. Суспільний осуд та штрафи рано чи пізно вправлять мозок, або принаймні заберуть фінансову чи правову можливсть керувати чимось більшим за власну сраку.

Наостанок, про пішоходів. Так, пішоходи теж бувають мудаками — перебігають дорогу там де не можна, створюють загрозу для учасників руху. Але не забувайте, що якщо водії можуть збити пішохода і не постраждати, то збитий пішоход, винний чи ні, постраждає в будь якому випадку. І чим повільніше ви їдете, тим менше шансів збити на смерть пішоходів з низьким відчуттям самозбереження.

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