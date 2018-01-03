Мир высоких технологий не стоит на месте. Нет границ и у фантазии многотысячной армии изобретателей. Каждый год они выдумывают совершенно новые устройства и совершенствуют старые, чтобы сделать мир хотя чуточку лучше, проще и комфортней. Представляем 5 выдающихся изобретений 2017 года, которые обречены изменить жизнь на Земле.

1. Диагностика диабета по снимку сетчатки глаза

Работа тайских ученых была удостоена высшей награды Международной выставки изобретений в Женеве в 2017 году.

По оценкам МОЗ, в настоящее время во всем мире зарегистрировано свыше 380 млн. случаев заболевания диабетом. Причем к 2035 году количество пораженных недугом людей возрастет до 600 млн.

Тайские ученые создали систему, которая позволяет с очень высокой точностью диагностировать диабет и степень его тяжести по снимку сетчатки. Небольшое и простое устройство, которое ученые продемонстрировали в Женеве, по сути является фотоаппаратом. Сердце же системы – сложный компьютерный алгоритм, который анализирует снимок и практически сразу дает результат.

Крайне важно, что для использования системы не нужны дорогостоящие клиники и оборудование – снимок можно сделать где угодно, затем устройство автоматически отправит его в медицинский центр, который проведет анализ и спустя несколько секунд вышлет результат. Работа системы основана на изменениях в сетчатке, к которым приводит диабет.

2. Антибактериальная краска

Инновационная краска Paint Shield стала первой в мире зарегистрированной краской, которая борется с бактериями. За уникальные свойства продукта команда стартапа была удостоена в 2017-м году бронзовой медали Edison Awards.

С виду совершенно обычная краска, в действительности способна убивать 99,9% стафилококков и других патогенных бактерий в течение двух часов, после попадания последних на окрашенную поверхность. Производители гарантируют, что свои свойства краска сохраняет в течение 4-х лет. А использовать ее можно на любых непористых материалах.

Ожидается, что краска будет пользоваться высоким спросом в медицинских учреждениях, садиках и школах и т.д. Производят ее в 550 оттенках.

3. Сверхскоростная беспроводная передача данных

Проект Kiss Connectivity получил золото ежегодной премии Edison Awards. И есть за что: авторы стартапа обещают передавать невероятные объемы данных между устройствами в считанные секунды.

Kiss Connectivity – миниатюрный и высокотехнологичный датчик, который способен заменить сотни разъемов и форматов передачи данных. Он работает на скорости до 6 Гб/с, при десятикратно меньшем потреблении энергии, чем современные Wi-Fi сети. Чтоб передать данные довольно «поцеловать» (близко поднести) другое устройство. Правда, обмен происходит только в формате точка-точка.

4. Твердотельные батареи

То, что еще несколько лет казалось научно-популярной фантастикой, в 2017 году начало обретать реальные очертания. Сразу несколько компаний заявили о прорыве в разработке аккумуляторных батарей.

К примеру, Samsung подала патент на аккумулятор на основе графеновых шариков. Батарея способна накапливать на 45% больше энергии, чем сопоставимые по размеру литий-ионные хранилища. При этом заряжается аккумулятор в 5 раз быстрее.

Еще дальше пошли инженеры Fisker Inc., которые анонсировали в ноябре батарею с поистине выдающимися характеристиками. Правда, в отличие от конкурентов, разглашать детали технологи не стали. Зато пообещали представить первый электромобиль (на их производстве и специализируется компания) на новом типе батареи не позднее 2022 года.

Аккумуляторы Fisker будут в 2,5 раза более емкими, чем современные li-ion батареи, а полная зарядка займет не более минуты. Даже если «слухи» окажутся немного преувеличенными, технология может перевернуть с ног на голову весь автопром.

5. Самодвижущиеся чемоданы

2017 год стал очень богатым на стартапы, взявшиеся решить вечную проблему путешественника — тяжелые, громоздкие и неудобные чемоданы. G-Ro, LiveLuggage, Modobag – вот далеко неполный список «умных» чемоданов, появившихся на свет в недавнем прошлом и отмеченных наградами многочисленных изобретательских конкурсов.

К примеру, LiveLuggage оборудован моторизованными колесами и гироскопом, которые облегчают путешественнику жизнь. А Modobag не просто может передвигаться без помощи человека, но способен даже взять его на борт.

Впрочем, как и у современных электрокаров, есть у каждого из упомянутых чемоданов один существенный недостаток – тяжелая и малоэффективная батарея. Дополнительные 2,5 кг аккумулятора могут совершенно убить все преимущества устройства. Ведь за дополнительный вес авиакомпании нередко взимают плату.

Хуже того, у оборудованных литий-ионными батареями чемоданов немного шансов завевать мир. Поскольку в 2017 году авиакомпании начали одна за другой прибавлять их в список запрещенных к сдаче в багаж предметов. Причина все та же – взрывоопасные Li-ion аккумуляторы. Но как только твердотельные батареи станут доступными, «чемоднанные настроения» непременно изменятся.

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