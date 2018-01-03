|Тела двух 17-летних обнаружили в доме в Луганской области после празднования Нового года
|03.01.2018 12:26
|
Вчера в Сватовский отдел полиции поступило сообщение медиков о том, что в одном из домов обнаружены тела 17-летних юноши и девушки и 19-летнего парня. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Луганской области, передает
На месте происшествия полицейские установили, что компания праздновала Новый год в частном доме. Празднование затянулось, и молодые люди остались переночевать в доме и в ночь на второе января.
После обеда компанию посетил знакомый, который и обнаружил тела товарищей без признаков жизни и вызвал скорую помощь.
Предварительная причина смерти - отравление угарным газом.
Окончательный вывод о причинах смерти будет получено после проведения судебно-медицинской экспертизы.
Теги: происшествия видео видео сводки тела год смерти новый после
Поделитесь статьей с друзьями