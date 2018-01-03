Чтобы обеззаразить домашнее молоко и максимально продлить срок его хранения, продавцы с рынка могут добавить в него соду или "левомицитин".

Об этом на своей странице в рассказал украинский бизнесмен и знаток Александр Деркач, передает .

По его словам, парное молоко от здоровой коровы не содержит бактерий. Наоборот, в нем есть природные бактерицидные вещества, которые их убивают. Но через 2-3 часа их действие заканчивается и в молоке начинают активно развиваться микроорганизмы, попадающие из окружающей среды. Среди них есть условно хорошие. Молочнокислые, которые его сквашивают, расщепляя лактозу и превращая в обыкновенный кисляк. Но не в кефир или йогурт. Поэтому условно хорошие.

Но есть и те, которые его портят. Маслянокислые, психротрофные и тд. Они расщепляют жир и белок, превращая молоко в прогорклую жижу. Плюс немало патогенов. От стафилококка и кишечной палочки до чего угодно. Процесс от дойки до сквашивания (или порчи), в зависимости от температуры, вида и концентрации бактерий, занимает 2-4 дня.

"Молоко, которое вы покупаете "на базаре" или у "чистенькой бабушки", на 2-3 й день после дойки уже кишит миллионами бактерий. Объективный процесс. Любой производитель заинтересован в том, чтобы максимально продлить срок его хранения. Поэтому химически продвинутая условная "бабушка" может добавить в него немножко соды и левомицетинчика, а производитель покрупнее, вроде нас, будет думать, как его максимально очистить", - рассказывает он.

Он отмечает, что более крупные производители, чтобы сберечь молоко свежим, поддают его пастеризации. "Пастеризация уничтожает до 80 процентов бактерий и увеличивает срок хранения молока до 7 дней. Но 7 дней, это немного, а остающиеся 20 процентов бактерий, это много", - говорит он.

Эксперт говорит, что позже был придуман процесс ультрапастеризации, заключающийся в нагреве молока до температуры 135-150 градусов в течение 2-4 секунд с последующим резким охлаждением до 4-6 градусов. В результате в молоке уничтожаются все споры и бактерии и оно может храниться в асептической 6-слойной картонной упаковке тетрапак вне холодильника от 3 до 6 месяцев. В зависимости от качества исходного сырья. Если его открыть, оно скиснет за 4-5 дней, как и любое другое.

"Поскольку термическое воздействие очень короткое и молоко находится под высоким давлением, оно не успевает закипеть. В нем сохраняются все исходные полезные вещества. Я смотрел в интернете исследования на тему, что в молоке разрушается при ультрапастеризации, а что нет. В некоторых из них отмечается незначительное (от 10 до 20 процентов) разрушение отдельных водорастворимых витаминов. Например, В1- тиамина, В12- кобаламина и С- аскорбиновой кислоты. При полном сохранении остальных, а также кальция и белка", - говорит он.

Деркач также добавляет, что ультрапастеризованное молоко - это сегодня 70 процентов только молока, потребляемого в мире. Причем в некоторых странах, таких как , Германия, Испания, его удельный вес на полке составляет 90 процентов. В даже organic milk от коров, которые пасутся круглый год на траве, на 80 процентов поставляется потребителю в ультрапастеризованном виде.

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