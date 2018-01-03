После возобновления работы специальной телефонной линии между Северной и Южной Кореями стороны провели 20-минутный разговор, детали которого не раскрываются. "Горячая линия" открыта в милитаризованной деревне Панмунджом Фото: ЕРА Должностные лица двух стран в ходе проверки линии провели разговор, который длился около 20 минут. Содержание беседы не раскрывается.Пресс-секретарь президента Южной Кореи Юн Янг-чан отметил, что решение КНДР открыть горячую линию имеет "серьезное значение", поскольку может привести к постоянному общению сторон.Ким Чен Ын приказал начать переговоры с Южной Кореей после того, как президент США Дональд Трамп "снова высмеял" северокорейского лидера в Twitter."Горячая линия" открыта в милитаризованной деревне Панмунджом.В новогоднем выступлении глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что ядерная кнопка "постоянно находится на его рабочем столе". Однако, по его словам, Северная Корея готова отправить делегацию для участия в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Он также добавил, что Пхеньян готов вести переговоры по этому поводу с Сеулом.В Олимпийском оргкомитете заявили, что участие КНДР в Играх станет проявлением истинного олимпийского духа.Южная Корея предлагает провести переговоры об участии КНДР в зимней Олимпиаде 9 января. Также Сеул намерен обсудить восстановление связей с Пхеньяном.Трамп выразил мнение, что готовность Ким Чен Ына к переговорам с Южной Кореей свидетельствует о пользе санкций, введенных в отношении Северной Кореи.2 января постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила, что США не признают переговоров Пхеньяна и Сеула, пока Северная Корея не откажется от ядерного оружия.С 2006 года КНДР произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. Из-за этого в отношении Пхеньяна введен ряд международных санкций. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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