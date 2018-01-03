Шахта "Нововолынская №9" приостановила работу из-за нехватки оборудования

Входящая в ГП "Волыньуголь" шахта №9 "Нововолынская" приостановила работу из-за нехватки оборудования, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.

"Как сообщил мне Василий Гура, председатель "первички" НПГУ шахты №9 "Нововолынская", сегодня их предприятие прекратило добычу угля. А "причина банальна - не на чем работать". На шахте работали три лавы. Последнюю неделю едва добывали на одной. А теперь и там прекратили добычу - нет зубцов на комбайн", - написал он на своей странице в соцсети "Фейсбук".

Шахта "Нововолынская №9" по итогам января-ноября 2017 года добыла 48,325 тыс. тонн рядового угля или 50,57% от всей добычи за этот период ГП "Волыньуголь", 1,09% от добычи всех шахт Минэнергоугля и 0,15% - от добычи всех шахт на подконтрольной Украине территории.

"Волыньуголь" в январе-сентябре 2017 года увеличило чистый убыток на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 94,788 млн грн, чистый доход – на 1,2%, до 98,558 млн грн, валовый убыток – на 5,6%, до 82,774 млн грн.

Как сообщалось, угледобывающие предприятия Украины в январе-ноябре 2017 года уменьшили добычу рядового угля на 13,6% (на 5 млн 44,1 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 31 млн 964,1 тыс. тонн.

Угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления Минэнергоугля, в январе-ноябре 2017 года сократили добычу на 16,1% (на 849,6 тыс. тонн) – до 4 млн 426,5 тыс. тонн, в т.ч. добыча коксующегося угля сократилась на 39,8% (на 567,3 тыс. тонн) – до 857,4 тыс. тонн, энергетического – на 7,3% (на 282,3 тыс. тонн), до 3 млн 569,1 тыс. тонн.

Украина в 2016 году увеличила добычу рядового угля на 2,8% (на 1 млн 119,4 тыс. тонн) по сравнению с 2015 годом – до 40 млн 864,1 тыс. тонн. В том числе добыча коксующегося угля возросла на 0,4% (на 36,3 тыс. тонн) – до 8 млн 361,4 тыс. тонн, энергетического – на 3,4% (на 1 млн 83,1 тыс. тонн), до 32 млн 502,7 тыс. тонн.