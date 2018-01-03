Дочь убитой правозащитницы Ирины Ноздровской Анастасия считает, что ее мать могли убить из мести, сообщает ТСН .

"Это может быть месть. Ее держали, а потом перерезали вены и сбросили в реку. Они хотели, чтобы она подписала документы, что не имеет к ним никаких претензий", - рассказала Анастасия Ноздровская.

По словам девушки, одним из тех, кто угрожал их семье, был сосед.

"От него угрозы поступали постоянно. Это, получается, наш сосед. Он сидел в тюрьме. Он угрожает моим родителям, потому что его друг - Россошанский", - отметила дочь правозащитницы.

Мужчина, в свою очередь, отрицает эти обвинения и говорит, что последний раз видел Ирину на заседании суда, на котором его приятеля отправили в СИЗО.

"29-го или 27-го числа на суде был. Последний раз ее видел", - рассказал мужчина.

Стоит отметить, что по словам Анастасии, полиция не допросила тех, кого она подозревает.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, посольство Соединенных Штатов Америки в Украине призвало правоохранительные органы найти убийц правозащитницы и юриста Ирины Ноздровской .

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