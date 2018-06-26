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В Киеве парень с девушкой взобрались на многоэтажку и хотели прыгнуть (видео)
26.06.2018 11:14
В Киеве парень с девушкой взобрались на многоэтажку и хотели прыгнуть (видео) По теме:

В на Троещине двое молодых людей вылезли на многоэтажный дом и хотят спрыгнуть с крыши.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале dtp.kiev.ua. Инцидент происходил на проспекте Маяковского, 15а, передает  со ссылкой на .

Сообщается, что на крыше находились девушка и парень. На место ЧП приехала "скорая" и сотрудники полиции.

Как передает " 911", подростков сняли с крыши, сейчас они находятся в "скорой". Выяснилось, что девушку зовут Лиза. Причина, по которой она хотела прыгнуть - неразделенная любовь.







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