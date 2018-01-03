Глава КНДР выступил с неожиданным мирным предложением В администрации президента Южной Кореи шаг Ким Чен Ына назвали «значительным достижением» Глава КНДР Ким Чен Ын отдал приказ начать переговоры с Южной Кореей через специальную связь в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме, информирует svodka.net. Об этом сообщает Reuters. Так, в администрации президента Южной Кореи шаг Ким Чен Ына назвали «значительным достижением». «Организаторы предстоящих зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане готовы отправить круиз в северокорейский порт для перевозки делегации, если КНДР решит присоединиться», — сказано в сообщении. Читайте: Пожизненно дисквалифицированный спортсмен предложил выступить на Олимпиаде с георгиевскими лентами Отмечается, что круиз сможет вместить до 1000 человек северокорейской делегации. При этом на лайнере «около 390 номеров», следовательно он может использоваться как жилье для спортсменов из КНДР во время Олимпийских игр.



Сводка.нет - Новости Украины и Мира



экономика общество/экономика кндр южной чен ким новости Теги: новости мира