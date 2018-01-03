В Сирии 31 декабря разбился российский военный вертолет Ми-24. Об этом сообщила международная российская исследовательская группа Conflict Intelligence Team в соцсетях, передает

Как отмечается, в результате погибли два члена экипажа. Известно, что один из погибших - майор Артем Кулиш, а фамилия другого - Матвеев.

Вертолет, в котором они находились, сопровождал конвой в провинции Хама и зацепил линию электропередачи.

В сообщении CIT отмечается, что место аварии - в так называемой "зоне деэскалации".

Напомним, ранее российский вертолет в Сирии разбился из-за ошибки пилотирования.

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