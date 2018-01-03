Мнение о том, что президент РФ Владимир Путин использует конфликты с Западом для решения внутренних проблем, является неверным, считает российский политолог Станислав Белковский. Белковский: Внутренняя политика является продолжением внешней, а не наоборот Фото предоставлено телеканалом NewsOne "Внутренняя политика является продолжением внешней, а не наоборот. Вот мы сначала принимаем решение вступить в конфронтацию с Западом, потом мы проецируем эту конфронтацию на внутреннюю политику и провозглашаем духовные скрепы, которые должны защитить нас от Запада якобы. Если бы не Запад, скрепы были бы не нужны, особенно Владимиру Владимировичу Путину (президент РФ. – )", – сказал он.По словам политолога, "качественно неверным построением является то, что Путин использует конфликты с Западом для решения внутренних проблем"."Ничего подобного. Он внутренние конфликты создает для укрепления своих позиций в торге с Западом", – заявил Белковский. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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