|
Белковский: Если бы не Запад, скрепы были бы не нужны, особенно Путину
|
03.01.2018 12:35
|
Мнение о том, что президент РФ Владимир Путин использует конфликты
с Западом для решения внутренних проблем, является неверным,
считает российский политолог Станислав Белковский. Белковский:
Внутренняя политика является продолжением внешней, а не наоборот
Фото предоставлено телеканалом NewsOne "Внутренняя политика
является продолжением внешней, а не наоборот. Вот мы сначала
принимаем решение вступить в конфронтацию с Западом, потом мы
проецируем эту конфронтацию на внутреннюю политику и провозглашаем
духовные скрепы, которые должны защитить нас от Запада якобы. Если
бы не Запад, скрепы были бы не нужны, особенно Владимиру
Владимировичу Путину (президент РФ. – )", –
сказал он.По словам политолога, "качественно неверным построением
является то, что Путин использует конфликты с Западом для решения
внутренних проблем"."Ничего подобного. Он внутренние конфликты
создает для укрепления своих позиций в торге с Западом", –
заявил Белковский.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира