В конце прошлой недели в России, наконец-то — таки осуществили бросковые испытания перспективной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат». Почему “наконец-то”? Да потому что их не могли провести аж с 2015 года. И вот, теперь, который день подряд, все российские СМИ сходят “на нет” от приступов величия в лучших традициях “вот теперь мы вам покажем кузькину мать!”

Что же, новейшая МБР которой грозят всему миру поборники высокодуховных скреп готова к бою и может повергать загнивающий капитализм в трепет? А вот как бы и не так.

Прежде только, следует понимать, что такое бросковое испытание. Это короткий запуск, больше похожий на выталкивание макета (но не оригинальной ракеты) МБР из шахтной пусковой установки. Производится это действо благодаря подрыву порохового аккумулятора давления. Максимальная высота выталкивания объекта — 30 метров. Именно на этой высоте и должно произойти срабатывание маршевой двигательной установки первой ступени МБР.

А теперь главное – это самое бросковое испытание должны были провести, как я упоминал выше, в 2015 году, но тогда они были перенесены на весну 2016. Весной 2016-го бросковый пуск вновь был перенесен на июль того же года. Но в июле стало известно, о переносе испытаний на осень 2016-го. Осенью перенесли на март 2017-го. В марте на апрель, а в апреле на второй квартал 2017. Во втором квартале 2017 перенесли на четвертый и вот, аллилуйя, наконец-то запустили папье-маше на 30 метров выше уровня моря!

То есть, вы понимаете, насколько этот бросковый пуск выглядит убого и насколько ничтожны приступы величия у гибридных соседей? А эту ракету, макет которой два года не могли запустить, хотят запускать в серию в 2019! И вот тут уж и действительно задумываешься, а говоря о камнях с неба, россияне понимают, что это могут оказаться их же собственные ракеты?

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