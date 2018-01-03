Та сама тема для розмов у новому році - чи є щось між Марією Яремчук та Олександром Пономарьовим?







Так, чутки про їхні стосунки не припиняються вже кілька років, а самі виконавці то спростовують їх, то підливають масла у вогонь: до прикладу, Пономарьов спершу натякає на те, що він і справді разом з Марією, а зірка заявляє, що це всього лише плітки.



Днями у Інстаграмі Марії з'явилося відео з новорічного концерту, на якому вона з Пономарьовим співають дуетом: "Ми з Сашком кажем «З Новим Роком, піпл!»", - прокоментувала зірка, але шанувальникам лише того й треба!



"Сспекулюєте такими відео щоб знову всі задавались питанням, чи ви разом, чи ні?", "Чудово виглядаєте разом", "Мені здається, що вони не разом, але вона не проти!", - пишуть фани.



Допис, поширений ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀MARIYA YAREMCHUK (@m_yaremchuk) 1 Січ 2018 р. о 12:44 PST

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