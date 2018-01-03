|Яремчук заінтригувала шанувальників "романом" з Олександром Пономарьовим (ВІДЕО)
|03.01.2018 12:42
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Так, чутки про їхні стосунки не припиняються вже кілька років, а самі виконавці то спростовують їх, то підливають масла у вогонь: до прикладу, Пономарьов спершу натякає на те, що він і справді разом з Марією, а зірка заявляє, що це всього лише плітки.
Днями у Інстаграмі Марії з'явилося відео з новорічного концерту, на якому вона з Пономарьовим співають дуетом: "Ми з Сашком кажем «З Новим Роком, піпл!»", - прокоментувала зірка, але шанувальникам лише того й треба!
"Сспекулюєте такими відео щоб знову всі задавались питанням, чи ви разом, чи ні?", "Чудово виглядаєте разом", "Мені здається, що вони не разом, але вона не проти!", - пишуть фани.
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