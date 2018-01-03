В социальных сетях написали, из чего на самом деле делаются пельмени, которые продаются в наших магазинах. Информация шокирует, пишет со ссылкой на .

"Брат мой работает на производстве всеми любимых пельменей, вареников и прочей вкусноты, которую вы готовите на быструю руку. Поэтому мы и не покупаем эти продукты", - написал правозащитник Владимир Косенко. Как стало известно, мясо которое содержится в таких продуктах, — это обвалка. Обвалянное мясо есть в т. ч. и в колбасах, сосисках и прочих мясосодержащих продуктах.

Обвалка ? Это кости, шкуры, обрезанные тушки кур и прочей мертвечины, которые засовывают в специальный барабан (наподобие стиралки), он крутится, остатки того, что осталось на этих “продуктах” за счёт ударов о стенки отстаёт от костей и сваливается в некое подобие фарша из соединительных тканей, жира и прочего.

Дальше, хуже. На самом же деле вместо говядины в них кладут куриное мясо, дешёвый говяжий жир, куриную шкурку, ароматизатор мяса и соевый текстурат. Специальный ингредиент создаёт чувство, что в еде вам попадаются кусочки мяса. Также в дешёвых пельменях нет яиц — их заменяют яичным порошком.

Далее добавляют карагинан, модифицированный крахмал и фосфат, которые увеличивают количество влаги и соответственно придают веса. Не обошлось без усилителя вкуса. Кроме этих примесей, в магазинных пельменях могут быть консерванты, улучшители вкуса, антиоксиданты и множество аналогичных препаратов. Чтобы добиться видимости более качественного продукта, в тесто добавляют краситель — диоксид титана Е171, входящий в состав зубной пасты!

На производстве делается около 90-200 пельменей в час. В ДСТУ оговорено определённое соотношение мяса и теста в пельмене: 60% мяса на 40% оболочки. Но многие производители пытаются уменьшить количество мяса за счёт формы.

Поэтому нужно обращать внимание на их форму.

В настоящем пельмене начинка цельная и тоже упругая, а не паштетообразная.

Слабонервным не смотреть















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