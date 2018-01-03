Младенцы, которых нашли в морозилке домашнего холодильника в Александрии Кировоградской области, родились примерно с разницей в год. Об этом корреспонденту стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.

"Эксперт посмотрел и сказал, что их положили в морозилку в разное время. Одно тело сильно вымерзло, другое - меньше. Очевидно, они погодки", - сообщил источник.

Так, погодки, это дети которые родились с разницей менее одного года. В свою очередь в ГУНП области сообщили, что сейчас проверяют информацию.

"У нас рассматриваются различные версии, то, что не двойняшки, мы сейчас приняли во внимание эту информацию, будем испытывать, но все это скажет еспертиза, которая будет проведена. То есть, я не могу подтвердить, или опровергнуть эту информацию, все это со временем", - прокомментировал начальник Александрийского отдела полиции ГУНП в области Сергей Котига.

Напомним, правоохранители обнаружили тела двух новорожденных детей в морозильной камере в частном доме в Кировоградской области.

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