Регулятор США отказался одобрить сделку между Ant Financial и MoneyGram Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS) отказался одобрить сделку по покупке китайской Ant Financial американского сервиса денежных переводов MoneyGram. В совместном заявлении компаний говорится, что они не смогли получить одобрение от CFIUS, "несмотря на активные усилия, предпринятые в ответ на опасения комитета". "Геополитическая обстановка существенно изменилась с того момента, когда мы впервые объявили о планируемой сделке с Ant Financial около года назад", - заявил главный исполнительный директор MoneyGram Алекс Холмс, слова которого приводятся в пресс-релизе. Котировки акций MoneyGram упали на 6,8% на электронных торгах во вторник после обнародования решения CFIUS. Как сообщалось, в январе 2017 года Ant Financial, финансовое подразделение интернет-гиганта Alibaba, заключила сделку о покупке MoneyGram за $880 млн. В апреле сумма предложения была увеличена примерно до $1,2 млрд после того, как сервис денежных переводов Euronet Worldwide заявил о готовности купить MoneyGram за $955 млн. MoneyGram является одним из крупнейших мировых брендов в сфере денежных переводов. Сеть объединяет 350 тыс. физических пунктов денежных переводов почти в 200 государствах, в ней зарегистрировано 2,4 млрд банковских и мобильных счетов. Штаб-квартира MoneyGram расположена в Далласе. Компании Ant Financial принадлежит сервис Alipay - одна из крупнейших платежных онлайн-платформ Китая, она также контролирует компанию Yuebao, управляющую крупнейшим в стране фондом денежного рынка. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



