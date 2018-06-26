|В Малайзии мужчина погиб из-за взрыва смартфона
|26.06.2018 11:17
|
В Малайзии глава компании Cradle Fund Назрин Хассан погиб из-за взрыва смартфона в его спальне, сообщает Корреспондент.
По данным источника, самой вероятной причиной кончины стала травма из-за осколка гаджета, попавшего в затылочную часть.Также причиной мог стать и дым от устройства.
По словам зятя умершего, у него было два смартфона - Blackberry и Huawei, но какой именно взорвался пока не установлено.
"Кто бы мог подумать, что столь безвредная рутинная процедура (заряд смартфона - ред.) может стать причиной того, что трое детей будут расти без отца", - добавил зять Хассана.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, в столице Эфиопии произошел взрыв, в результате которого погибли "несколько человек". Об этом сообщил премьер-министр страны Абий Ахмед.
В настоящее время причина взрыва остается неизвестной, сотрудники полиции начали расследование.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира