В Малайзии глава компании Cradle Fund Назрин Хассан погиб из-за взрыва смартфона в его спальне, сообщает Корреспондент .

По данным источника, самой вероятной причиной кончины стала травма из-за осколка гаджета, попавшего в затылочную часть.Также причиной мог стать и дым от устройства.

По словам зятя умершего, у него было два смартфона - Blackberry и Huawei, но какой именно взорвался пока не установлено.

"Кто бы мог подумать, что столь безвредная рутинная процедура (заряд смартфона - ред.) может стать причиной того, что трое детей будут расти без отца", - добавил зять Хассана.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в столице Эфиопии произошел взрыв , в результате которого погибли "несколько человек". Об этом сообщил премьер-министр страны Абий Ахмед.

В настоящее время причина взрыва остается неизвестной, сотрудники полиции начали расследование.

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