По его словам, бок о бок с биткоинами идут «мошенничество, обман и невежество».

Фатва — правовая позиция по какому-то вопросу, которую определяют представители мусульманского духовенства. Она не имеет юридической силы, однако имеет влияние между верующих.

В начале 2017 биткоин стоил чуть меньше 1000 долларов, однако к концу года его курс вырос почти в 20 раз.

Затем — только за неделю — он снова потерял более 25% стоимости, вызвав опасения, что это только лишь финансовый пузырь.

Как отметил главный муфтий Египта, риски в связи с использованием биткоинов могут возникнуть, поскольку эта виртуальная валюта не находится под наблюдением ни одного централизованного органа.

«Биткоины запрещены шариатом, поскольку они наносят убыток отдельным лицам, группам лиц или учреждениям», — цитирует фатву крупнейшая египетская газета «Аль-Ахрам».

В августе 2017 года в Египте открылась первый площадка для торговли биткоинами, однако в декабре светские власти страны объявили криптовалюту вне закона.

Советник главного муфтия Магди Ашор заявил в интервью изданию Egypt Today, что биткоины используются «непосредственно для финансирования террористов».

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