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В Египте полностью запретили торговлю биткоинами
03.01.2018 12:48
В Египте полностью запретили торговлю биткоинами Риски в связи с использованием биткоинов могут возникнуть, поскольку эта виртуальная валюта не находится под наблюдением ни одного централизованного органа. Главный муфтий Египта шейх Шавки Аллам издал фатву, запрещающую торговлю криптовалютой на том основании, что биткоины «запрещены исламом».

По его словам, бок о бок с биткоинами идут «мошенничество, обман и невежество».

Фатва — правовая позиция по какому-то вопросу, которую определяют представители мусульманского духовенства. Она не имеет юридической силы, однако имеет влияние между верующих.

В начале 2017 биткоин стоил чуть меньше 1000 долларов, однако к концу года его курс вырос почти в 20 раз.

Затем — только за неделю — он снова потерял более 25% стоимости, вызвав опасения, что это только лишь финансовый пузырь.

Как отметил главный муфтий Египта, риски в связи с использованием биткоинов могут возникнуть, поскольку эта виртуальная валюта не находится под наблюдением ни одного централизованного органа.

«Биткоины запрещены шариатом, поскольку они наносят убыток отдельным лицам, группам лиц или учреждениям», — цитирует фатву крупнейшая египетская газета «Аль-Ахрам».

В августе 2017 года в Египте открылась первый площадка для торговли биткоинами, однако в декабре светские власти страны объявили криптовалюту вне закона.

Советник главного муфтия Магди Ашор заявил в интервью изданию Egypt Today, что биткоины используются «непосредственно для финансирования террористов».

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