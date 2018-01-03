Предварительная причина — столкновение «с препятствиями в воздухе».

В Сирии 31 декабря в результате крушения вертолета погибли двое российских военных. Об этом сообщает группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT), информирует еizvestia.com.

CIT ссылается, в частности, на пост на «профильном» форуме Forumavia.ru под названием «31.12.2017 Катастрофа вертолета ВКС РФ в САР». В посте указывается, что погибли два человека, а именно экипаж вертолета — Матвеев и Кулиш (имена в посте не называются). Предварительная причина — столкновение «с препятствиями в воздухе».

Также CIT ссылается на сообщение пользователя Ивана Кулиша во «ВКонтакте». Он написал: «31.12.2017 в нашей семье произошло огромное горе, наш всеми любимый братишка Артемка, погиб при выполнении своего военного долга!».

По данным CIT, вертолет Ми-24, сопровождавший колонну близ населенного пункта аз-Зара в провинции Хама, задел провода и разбился. Погибли майор Артем Кулиш и второй член экипажа Матвеев, чье полное имя устанавливается.

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11 декабря президент России Владимир Путин отдал приказ о выводе российских войск из Сирии. Он объявил о том, что с начала операции в Сирии в конце 2015 года российские и сирийские войска «разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов». Позже Путин отмечал, что в Сирии продолжится «точечная» борьба с боевиками.

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