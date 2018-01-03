В сети опубликовали прогнозы знаменитого своими пророчествами французский астролога и врача Мишеля Нострадамуса на 2018. Мистик пообещал на будущее Третью мировую войну, извержению вулкана Везувий и мощное землетрясение.

Фрагмент книги "Предсказания Мишеля Нострадамуса", которая была издана в 1555 году, приводит британский таблоид Express.

"Нострадамус, по мнению некоторых, точно предсказал появление Наполеона и Гитлера и атаки 11 сентября на Башни Близнецы. Многие исследователи печально известного пророка, который умер в 1566 году, также убеждены, что он правильно предсказал нынешние варварские действия, совершенные ИГИЛ на Ближнем Востоке, в том числе стремление захватить районы Европы для совершения своего Халифата. Теперь люди смотрят, что его сочинения могли предсказать про 2018 год", - отмечают в издании.

Приводим вам шесть главных пророчеств Нострадамуса на 2018 год:

1. Третья мировая война

Самый пугающий прогноз на 2018 год. "Предсказания Мишеля Нострадамуса" включают в себя четверостишие, которое некоторые интерпретируют как описание начала Третьей мировой войны. В нем говорится, что "большая война начнется во Франции, и вся Европа будет атакована, она будет длинной и ужасающей для всех, а затем, наконец, будет мир, но лишь немногие будут им довольны". Также он прогнозировал войну между "двумя великими мировыми державами, которая продлится 27 лет". Некоторые комментаторы предсказали, что Китай, Россия и Северная Корея объединятся, чтобы атаковать США.

2. Извержение Везувия

По словам Нострадамуса, итальянский вулкан будет "качать землю каждые пять минут", и по меньшей мере 6000 человек будут убиты. В начале 2016 года более полутора миллионов человек были предупреждены о том, что они живут в опасной зоне вулкана, который может начать извержение в любое время, вызвав глобальную катастрофу.

3. Мощное землетрясение

Нострадамус предсказал стихийное бедствие в Соединенных Штатах. Он писал: "Землетрясение будет касаться, в частности, западной части Соединенных Штатов. Его сила ощущается во всем мире".

4. Падение кометы или астероида

Ожидается крупный астероидный удар, поскольку Нострадамус прогнозировал, что в 2018 году "момент насилия будет совпадать с появлением кометы на небе. Ядерный терроризм и природные катастрофы разрушат нашу планету".

Хотя принято считать астероиды или кометы угрозой планете Земля, NASA заявляет, что не знает ни одного крупного небесного тела, которое угрожает нам, по меньшей мере, в ближайшие 100 лет.

5. Экономический коллапс

Нострадамус сказал, что "богатые умрут много раз". Многие считают, что глобальный экономический коллапс будет вызван Третьей мировой войной и последствиями многих стихийных бедствий.

6. Люди будут жить до 200

С таким количеством предсказаний смерти и уныния это кажется маловероятным. Однако Нострадамус писал, что "достижения медицины повысят ожидаемую продолжительность жизни людей до 200 лет". Он прогнозировал, что к концу 2018 года 80-летний человек будет похож на 50-летнего.

Другие прогнозы Нострадамуса на 2018 год: люди смогут разговаривать с животными; исчезновение языковых различий; от людей, которые захотят завести детей, будут требовать лицензию или разрешение; мощные пожары от глобального потепления.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, ведуны-мольфары, проживающие в высокогорье Карпат, опровергли негативные пророчества на 2018 год.

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