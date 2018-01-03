Специалисты обнаружили, что на северо-восточной стороне горы Темнатик в Закарпатской области сошла лавина. Ориентировочно, это произошло 31 декабря, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. О пострадавших в ходе схода лавины не сообщается Фото: ДСНС України / Facebook Так, в ходе обследования лавинных очагов специалисты обнаружили сход мокрой лавины на северо-восточной стороне горы Темнатик в Закарпатской области."Высота отрыва 1050 м над уровнем моря, объемом 12500 кубических метров. Ориентировочная дата схода 31 декабря 2017 года. Убытков нет", – говорится в сообщении.О пострадавших не сообщается.Накануне синоптики предупреждали, что на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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